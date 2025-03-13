全聯砸錢打造「魷戲中心」 全支付註冊數飆增95％

全聯福利中心打造全聯「貨架魷戲」及「全聯魷戲中心」體驗館，全支付註冊數大幅成長95%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕韓劇、K-Pop熱潮持續席捲全球，全聯福利中心攜手Netflix超人氣韓劇《魷魚遊戲第二季》，打造全聯「貨架魷戲」及「全聯魷戲中心」體驗館，帶動PX Pay活躍人次上升近3%，「全聯魷戲中心」體驗館活動期間全支付註冊數大幅成長95%。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，「全聯經濟魷戲」促銷檔期成功創造社群聲量及話題，特別是影集上映當天，門市「貨架魷戲」創下單日流量超過3萬人次遊玩，活動期間重複遊玩人次超過80萬人，帶動PX Pay日活躍人次受遊戲帶動上升近3%，顯示「貨架魷戲」無形中創造了與消費者全新的接觸形式。

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壓軸終極遊戲「全聯魷戲中心直贏店」，體驗館主打免費進場，唯一入場資格是需下載並註冊全支付，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點，開放首週全支付註冊數即成長3倍，「全支付APP」同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第2名。

短短不到一個月的時間，吸引近3萬人次入場，全支付註冊數成長95%，其中新增會員又以20~30歲占比最高，成長超過3成，顯示成功藉由遊戲化體驗驅動消費者成為全支付會員，為品牌年輕、娛樂化跨出一大步。

劉鴻徵指出，活化消費者持續打開APP、驅動消費，將是未來會員經營關鍵，擁有千萬會員的PX Pay今年將進行改版，推出結合消費者購物需求並兼具生活化的功能，如記帳等，提升會員對APP的黏著度，創造更多的銷售與導購機會。

全支付繼2024年中歡慶會員數突破500萬，攜手唱跳天團Energy造勢，年底結合魷魚遊戲、跨年等活動推出一系列宣傳，除了用戶輪廓已逐漸年輕化，2024下半年外通路代理收付交易金額也較上半年成長116%。

2025年除了通路拓展外，將持續深化會員整合服務，除了透過日本、韓國跨境支付服務，讓出國更便利外，也預計增加大眾交通及更多生活繳費應用，打造更完整的全聯會員生活圈，滿足會員生活各項支付需求。

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