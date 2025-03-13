晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全聯砸錢打造「魷戲中心」 全支付註冊數飆增95％

2025/03/13 21:02

全聯福利中心打造全聯「貨架魷戲」及「全聯魷戲中心」體驗館，全支付註冊數大幅成長95%。（記者楊雅民攝）全聯福利中心打造全聯「貨架魷戲」及「全聯魷戲中心」體驗館，全支付註冊數大幅成長95%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕韓劇、K-Pop熱潮持續席捲全球，全聯福利中心攜手Netflix超人氣韓劇《魷魚遊戲第二季》，打造全聯「貨架魷戲」及「全聯魷戲中心」體驗館，帶動PX Pay活躍人次上升近3%，「全聯魷戲中心」體驗館活動期間全支付註冊數大幅成長95%。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，「全聯經濟魷戲」促銷檔期成功創造社群聲量及話題，特別是影集上映當天，門市「貨架魷戲」創下單日流量超過3萬人次遊玩，活動期間重複遊玩人次超過80萬人，帶動PX Pay日活躍人次受遊戲帶動上升近3%，顯示「貨架魷戲」無形中創造了與消費者全新的接觸形式。

壓軸終極遊戲「全聯魷戲中心直贏店」，體驗館主打免費進場，唯一入場資格是需下載並註冊全支付，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點，開放首週全支付註冊數即成長3倍，「全支付APP」同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第2名。

短短不到一個月的時間，吸引近3萬人次入場，全支付註冊數成長95%，其中新增會員又以20~30歲占比最高，成長超過3成，顯示成功藉由遊戲化體驗驅動消費者成為全支付會員，為品牌年輕、娛樂化跨出一大步。

劉鴻徵指出，活化消費者持續打開APP、驅動消費，將是未來會員經營關鍵，擁有千萬會員的PX Pay今年將進行改版，推出結合消費者購物需求並兼具生活化的功能，如記帳等，提升會員對APP的黏著度，創造更多的銷售與導購機會。

全支付繼2024年中歡慶會員數突破500萬，攜手唱跳天團Energy造勢，年底結合魷魚遊戲、跨年等活動推出一系列宣傳，除了用戶輪廓已逐漸年輕化，2024下半年外通路代理收付交易金額也較上半年成長116%。

2025年除了通路拓展外，將持續深化會員整合服務，除了透過日本、韓國跨境支付服務，讓出國更便利外，也預計增加大眾交通及更多生活繳費應用，打造更完整的全聯會員生活圈，滿足會員生活各項支付需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財