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央行開鍘！台銀辦理房貸違規遭罰百萬

2025/03/13 20:50

台銀辦理房貸違規，遭央行罰百萬元。（資料照）台銀辦理房貸違規，遭央行罰百萬元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行為督促金融機構落實不動產貸款規範，近來積極發動金檢。民進黨立委郭國文上午才在立法院財委會要求央行態度硬起來，金檢有問題的銀行該公佈過要公布，下午台銀罕見發出公告，證實違反規定遭央行核處新台幣100萬元罰鍰。

台銀指出，依據中央銀行裁處書，辦理自然人購置住宅貸款業務違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」第4點第1款規定，因此遭罰。台銀說明，現已加強相關作業流程管控，並輔以系統管控。

據瞭解，台銀此次遭央行開罰主要是給予自然人房貸的貸款成數，違反央行規定。

央行在今日的業務報告中揭露，自2021年起央行即加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年2月為止，專案金檢共計170次，檢查對象包括銀行、信用合作社、農會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

央行並表示近期金檢發現三大缺失樣態，包括貸款成數超過法定上限、有其他名目增加貸款金額以及承作購地貸款有保留不足1成情形等。未來將持續加強辦理專案檢查，並要求銀行落實本行規定及改善缺失。

郭國文則敦促央行應公布這些違規的銀行才有嚇阻效果，央行總裁楊金龍在上午財委會也允諾會加強辦理。

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