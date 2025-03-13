攸泰斥資2.2億元收購美企E3D 第3季前完成交易

攸泰持續專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府方案等重點產業。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）為加速佈局全球市場，擴大航太、衛星通信、政府標案、醫療等通路，斥資700萬美元（約新台幣2.2億元）透過美國子公司完全取得美國企業E3 Displays, LLC股權，預計第3季前完成收購，年營收挹注額度約5億元。

攸泰持續專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府標案等重點產業，強化旗下強固型移動解決方案，透過此次收購美企E3D意在增進垂直整合能力，直接取得E3D專有光學貼合技術，提升對於供應鏈的控制力道，同時減少採購支出、提升利潤率，降低對於第3方供應商的依賴性，有助於營運穩定性與韌性，加速在美國市場的拓展步伐。

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攸泰科技觀察，E3D是美國專業客製化顯示器解決方案的設計與製造企業，主要服務工業控制、國防、航太及醫療等特殊市場。執行長謝彥鵬表示，E3D在顯示技術及光學貼合領域擁有豐富的專業知識與技術經驗，與攸泰科技的強固設計能力結合之後，能有效優化產品開發流程，共同打造特別適合極端環境使用的高性能顯示器及系統解決方案。

攸泰認為，本次的收購案是公司在北美市場的重要戰略布局，同時也顯示出美國對於外國投資的開放態度。美國是全球科技創新與高科技產品的重鎮，預期透過此次收購，與E3D共同成長，實現互利共贏，深入拓展政府標案、航太、衛星通信、醫療等多元業務，建立更強大的在地合作關係，並共同推動更多創新專案，提升北美市佔率，同時兼顧新舊市場商機。

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