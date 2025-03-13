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台灣神隆GLP-1胜肽藥物 目標最快今年取證

2025/03/13 20:23

台灣神隆總經理盧麗安（圖右二）表示，美國關稅問題將與客戶商討因應之道。（記者陳永吉攝）台灣神隆總經理盧麗安（圖右二）表示，美國關稅問題將與客戶商討因應之道。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內原料藥大廠台灣神隆（1789）今日召開法說會，神隆總經理盧麗安表示，美國的藥品關稅問題，會等政策明朗後再跟客戶商討因應之道，畢竟原料藥佔藥品成本比重不高。

盧麗安分析，美國收入僅佔其整體收入的2%，因此關稅只是拿來重新調整供應鏈的工具及手段，而統計美國進口藥品總值約2100億美元，其中歐洲佔比60%，其餘日本、中國、印度都僅約5-6%，因此關稅問題對歐洲影響較大，而神隆原料藥很多供應歐洲客戶，因此有必要與客戶商討因應之道。

此外，神隆重點布局的GLP-1胜肽藥物，此類胜肽藥物已逐漸成為治療糖尿病與肥胖症的主流選擇，隨著原廠推動市場規模達數百億美元，並持續維持雙位數成長動能，神隆目前有3個GLP-1藥物藥證審查中，希望今年或明年能取證。

不過神隆旗下針劑廠產能利用率不算高，因此積極尋求針劑代工業務，神隆副總連凌霄表示，神隆CDMO業務早期鎖定在原料藥上，現在有了針劑廠，可提供全方位服務，今年針劑業務努力爬升，明年預期會有較大的成長。

至於日前投資漢達生技（6620）逾11億元，盧麗安表示，漢達在口服改良型新藥上相當有經驗，而神隆則切入針劑，雙方可以戰略合作，並進一步提升台灣神隆在改良型新藥市場的競爭力。

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