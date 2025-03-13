美中台AI需求強 勤誠看上半年相當樂觀

勤誠上半年營運樂觀。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼大廠勤誠（8210）公告去（2024）年稅後淨利19.34億元、年增達到78%，每股稅後盈餘（EPS）16.05元，成長相當顯著。執行長陳亞男今日指出，美國、中國與台灣客戶的AI需求都十分強勁，AI營收比重已達50%以上，且看上半年營運「相當樂觀」，全年則拚超越去年高檔。

勤誠今日公告去年毛利率26.1%、年增3.2個百分點，稅後淨利19.34億元、年增達到78%，每股稅後盈餘（EPS）16.05元。而今年2月營收則為13億元，月增17%、年增119%，前2月累計營收24.2億，年增42%，皆創歷年同期新高。

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勤誠說明，去年受惠AI產品貢獻、通用型伺服器也復甦，全年繳出漂亮成績單，今年第一季的表現也如預期，上半年可期。

近期美國總統川普的關稅政策頻出，陳亞男則說，勤誠早已開始全球產能布局，除在台灣、中國有生產基地，去年起也籌備美國、東南亞布局，因應勤誠開發機櫃、客製化機櫃的進度，樹林NCT廠已經開量產，美國廠也正在建置、最快8月就可開始量產，而馬來西亞新廠預計今年底落成，明（2025）年第一季試產、第二季量產。

勤誠主要業務是以機箱為主，不過近期也持續切入機櫃商機。陳亞男也說，勤誠持續鑽研機櫃、相關零組件領域，並強化與供應鏈夥伴的技術與製造整合，客製化機櫃已在POC階段、持續邁向量產，未來機箱以外產品也將成勤誠重要成長動能。

針對中美台客戶需求，陳亞男指出，今年整體經濟復甦緩，不過雲端、AI伺服器資本支出仍高，尤其美國、中國的AI應用、存儲、邊緣運算需求都非常強，台灣也仍占據全球供應鏈重要位置，加上產能布局持續推進，對營運正向。

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