晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

美中台AI需求強 勤誠看上半年相當樂觀

2025/03/13 19:39

勤誠上半年營運樂觀。（資料照，業者提供）勤誠上半年營運樂觀。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼大廠勤誠（8210）公告去（2024）年稅後淨利19.34億元、年增達到78%，每股稅後盈餘（EPS）16.05元，成長相當顯著。執行長陳亞男今日指出，美國、中國與台灣客戶的AI需求都十分強勁，AI營收比重已達50%以上，且看上半年營運「相當樂觀」，全年則拚超越去年高檔。

勤誠今日公告去年毛利率26.1%、年增3.2個百分點，稅後淨利19.34億元、年增達到78%，每股稅後盈餘（EPS）16.05元。而今年2月營收則為13億元，月增17%、年增119%，前2月累計營收24.2億，年增42%，皆創歷年同期新高。

勤誠說明，去年受惠AI產品貢獻、通用型伺服器也復甦，全年繳出漂亮成績單，今年第一季的表現也如預期，上半年可期。

近期美國總統川普的關稅政策頻出，陳亞男則說，勤誠早已開始全球產能布局，除在台灣、中國有生產基地，去年起也籌備美國、東南亞布局，因應勤誠開發機櫃、客製化機櫃的進度，樹林NCT廠已經開量產，美國廠也正在建置、最快8月就可開始量產，而馬來西亞新廠預計今年底落成，明（2025）年第一季試產、第二季量產。

勤誠主要業務是以機箱為主，不過近期也持續切入機櫃商機。陳亞男也說，勤誠持續鑽研機櫃、相關零組件領域，並強化與供應鏈夥伴的技術與製造整合，客製化機櫃已在POC階段、持續邁向量產，未來機箱以外產品也將成勤誠重要成長動能。

針對中美台客戶需求，陳亞男指出，今年整體經濟復甦緩，不過雲端、AI伺服器資本支出仍高，尤其美國、中國的AI應用、存儲、邊緣運算需求都非常強，台灣也仍占據全球供應鏈重要位置，加上產能布局持續推進，對營運正向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財