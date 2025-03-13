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三陽2024年EPS為6.02元 現金股利3元

2025/03/13 19:25

三陽2024年EPS 6.02元。（擷取官網）三陽2024年EPS 6.02元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕三陽工業（2206） 2024年合併營業收入為656.25億元，年增1.80%，創下歷史新高，合併營業淨利58.56億元，年減4.17%，稅後淨利為47.7億元，每股盈餘（EPS）為6.02元。

三陽今日董事會通過預計每股配發現金股利3元，以今收盤價68.7計算，殖利率約4.37%。

展望未來，三陽表示，在二輪事業方面，將持續朝著「開創」與「啟動」的新目標邁進。「開創」代表深化產品創新力，拓展新能源電動車產業，並積極布局跨領域投資；「啟動」則推動百萬銷售計畫，持續拓展國內外市場，目標 2025 年銷量達 75 萬台，並在三年內達成年產量與銷量 100 萬台的目標。

三陽指出，今年在四輪事業的目標挑戰連續6年正成長，2025 年銷售目標 2.4萬台，年增率 5.81%，進一步擴大市場版圖。此外，品牌將積極投資展間與服務廠的硬體建設，並強化銷售與售後服務的數位化流程，進一步提升消費者購車與售後體驗。今年計畫完成台北南港、桃園、東台南、高雄博愛等大型化、全功能新據點，全面強化品牌在台服務網絡。

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