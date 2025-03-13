勞動部修《工會法》明確廠場工會範圍 保障勞工團結權

勞動部修《工會法》，以明確廠場工會範圍、保障勞工團結權。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕憲法法庭曾於 112 年判決宣示，《工會法施行細則》中針對「廠場」的定義與成立要件，牴觸憲法法律保留原則。勞動部因此修改工會法中，有關「廠場」規範，今（13）日行政案通過《工會法》修正草案，希望藉此強化保障勞工的團結權。

勞動部指出，工會法自 100 年 5 月 1 日修正施行後，至今已超過10年，憲法法庭 112 年憲判字第 7 號判決宣示，工會法施行細則第 2條第 1 項及第 2 項有關「廠場」定義與成立要件規範，因無工會法明確授權，因而牴觸憲法法律保留原則。

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為此，勞動部修訂工會法有關「廠場」的規範，包括工會法第 6 條之 1、第 7 條修正條文草案，適度放寬勞工籌組廠場工會的要件，藉此強化勞工團結權的保障。

此次的修法重點包括：

1、將工會法施行細則第 2 條第 1 項及第 2 項有關「廠場」的規定，增列於工會法，以符合憲法第 23 條法律保留原則。

2、，配合「營業登記規則」修正為「稅籍登記規則」，調整條文及文字為得依法辦理「工廠登記或稅籍登記」，使各法規用字一致。

3、將廠場工會籌組要件中「單獨設立會計單位」修正為「設置會計單位」，並增列「專責會計人員」，適度增加籌組要件的彈性。

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