促淨零新興產業投資 彭啓明：百億綠色成長基金預計5月上路

環境部彭啓明今天受邀到台大進行氣候治理與綠領培育演講。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部去年向國發基金申請100億元基金，盼帶動國內淨零新興產業投資。環境部長彭啓明今（13日）表示，綠色成長基金專案辦公室預計5月掛牌上路，之後就可以開始受理投資案件；並透露針對引導保險資金推動深度節能相關規劃，應該近幾個月就會有媒合案例可對外公布。

彭啓明今天下午受邀到台大進行氣候治理與綠領培育演講，受訪時表示，之前向國發會爭取到的百億元綠色成長基金，預計5月成立綠色成長基金專案辦公室並正式掛牌運作，之後就可以開始受理投資案件，每案投資金額約是2千萬到1億元左右，盼透過綠色成長基金借力使力，帶動國內淨零新創產業成長，助攻淨零減碳。

請繼續往下閱讀...

彭啓明也提到，針對環境部規劃與金管會、保險業者等單位合作，引導保險資金推動深度節能，擴大能源技術服務（ESCO）產業，目前ESCO產業、保險業及有ESCO需求的業者，三方已走在媒合階段，應該近幾個月就會有案例成真；保險資金主要會挹注於想導入ESCO，但缺乏資金的中小型企業，幫助其改善設備加強節能。目前也正在跟台大等大學、大型醫院談合作，希望有更多單位加入ESCO，不過也提到ESCO的採購流程較複雜，也成為推動ESCO的最大困難點。

針對綠色成長基金投資方案執行細節，環境部已發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，規定被投資對象需為非上市櫃公司，並設定優先6大投資對象，包括資源循環新興產業者；永續及前瞻能源技術發展、科技儲能新興產業者；深度節能、提升能源效率新興產業者；碳捕捉再利用、負碳技術發展新興產業者；數位、低（減）碳技術發展新興產業者；氣候變遷調適技術發展新興產業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法