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區塊開發首座融資到位風場 CIP渢妙一期與遠傳電信簽CPPA

2025/03/13 18:33

CIP渢妙一期風場13日宣布與遠傳電信簽署企業購電協議（CPPA），成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場。示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）CIP渢妙一期風場13日宣布與遠傳電信簽署企業購電協議（CPPA），成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場。示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期風場，今（13日）宣布與遠傳電信簽署企業購電協議（CPPA），成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組，共計500MW裝置容量，預定2027年底完工。

CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長 Thomas Wibe Poulsen 表示，隨著渢妙一期風場融資到位在即，將在今年正式展開風場施工，成為第三階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場。

遠傳總經理井琪表示，遠傳很榮幸與CIP旗下渢妙一期風場攜手合作，透過簽訂長期企業綠電契約，進一步深化遠傳在再生能源領域的多元布局。這項合作不僅確保了穩定且高效的綠電供應，也為遠傳邁向淨零排放的目標，提供了良好基礎。

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