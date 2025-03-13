欣陸三大事業體成長強勁 環工事業體獲利貢獻大幅提升

欣陸投控三大事業成長動能強勁，營收存量創新高。圖為欣陸經營階層，右二為欣陸投控總經理張方欣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）去年稅後淨利11.75億元，每股稅後盈餘1.43元，每股擬配發現金股利1.05元，欣陸投控執行長張方欣今表示，欣陸投控旗下三大事業成長動能強勁，截至2024年底，大陸工程與大陸建設營收存量同創新高，分別達1298億元及267億元，欣達環工2024年之營收與稅後淨利則創下自2006年成立以來的歷史新高。

營建工程事業的大陸工程，去年分別取得全台最大都更案南港國際單元一案、南港機廠社會住宅二區統包案、桃園鐵路地下化CJ17區段標，及台北捷運環狀線CF690B標與CF670標工程，營收存量躍升至1298億元，再創歷史新高。且預估2025-2027年，大陸工程潛在可投標的案量將高達2900億元。

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在土木工程部分，交通基礎建設專案（捷運、鐵路）仍是大陸工程關注焦點，並將積極評估電纜洞道等新領域工程項目。

至於不動產開發事業的大陸建設，去年度銷售金額創新高，營收存量也創下歷史新高的267億元，為未來營收獲利挹注動能。今年預計公開銷售之住宅專案包括台北市大安區學府段、台北市南港區南港段、台北市信義區雅祥段、新竹縣竹北市大學段、及台中市南屯區楓溪段等五案，合計總銷金額約393.3億元。

環境工程及水資源處理事業的欣達環工，去年稅後淨利創下歷史新高，佔集團獲利貢獻比重提升至39%。目前欣達環工營收存量也達到647億元。高雄市橋頭再生水廠、南科嘉義園區污水處理廠、臺南市城西垃圾焚化廠將在未來兩年陸續進入營運階段，可望持續貢獻穩定營收。

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