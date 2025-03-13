不藏了？韓媒曝三星首度坦承晶片良率不佳

韓媒披露，三星坦言晶片良率遇到挑戰。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒披露，由於中國和其他對手的競爭加劇，三星電子2024 年電視、智慧型手機和 DRAM 等主要業務的全球市佔率均下滑。同時，三星電子還首次承認晶片良率遇到問題，這也是三星10年來第一次明確提到良率面臨挑戰，此前傳出三星2奈米良率僅 20-30%。

《朝鮮日報》13日報導，十多年來，三星電子一直引領著全球電視和智慧手機市場，目前依舊是 DRAM 領域的主要領導者。然而，隨著競爭對手崛起，三星的主導地位正在被削弱。

請繼續往下閱讀...

據三星 3 月 11 日發布的年報顯示，電視機市佔率從上一年的 30.1% 下滑到 2024 年的 28.3%。智慧型手機市佔率從 19.7% 下滑至 18.3%，DRAM 市佔率從 42.2% 下滑至 41.5%。智慧型手機的顯示面板市佔率下降幅度最大，從 50.1% 降至 41.3%，這是自 2014 年以來三星所有主要營業單位首次報告市佔率下滑。

值得關注的是，三星的年報還凸顯對半導體部門虧損的擔憂，並首次承認其晶片良率出現持續性的問題。三星在年報中指出，「先進半導體製程的成功取決於確保長期需求，我們專注於穩定現有大規模生產線的良率」。

報導稱，這是三星自 2014 年開始在年報討論其代工業務以來，首次明確提及良率遭逢挑戰。在過去的報告中，儘管持續虧損數兆韓元，三星仍強調藉由業界首款採用GAA技術的 3 奈米晶片強化技術領先地位的計劃，並加速 2 奈米晶片的開發，始終避免談及良率問題。

三星在 2023 年年報中，宣佈擴大半導體製造產能的計劃，也沒有提及良率問題，今年的轉變表明三星正在進行戰略調整，聚焦「提高良率」，而不是擴大產能，因為三星希望縮小與台積電的技術差距。

報導指出，到 2024 年底，台積電的 2 奈米製程已實現 60% 的良率，並於 2025 年下半年開始量產。相比之下，傳出三星2奈米良率僅 20-30%。

報導直指，隨著台積電擴大其市場領先優勢（現在市佔率領先三星約60個百分點），而中國晶圓代工中芯國際將差距縮小到僅2.6個百分點，分析師警告，三星恐沒有時間迎頭趕上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法