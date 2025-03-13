長榮2024年EPS為 64.87元 現金股利每股32.5元

長榮2024年EPS 64.87元，現金股利每股32.5元。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）2024年合併營收4635.68億元，年增67.53 %，稅後淨利為1394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 （EPS）為64.87元。今日董事會決議將配發現金股利每股32.5元，合計配發現金股利新台幣703.64億元，以2024年度稅後淨利1394.53億元計算，配息率約50.46 %。

長榮今日以上漲2元的230.5元作收，漲幅0.88%。以今日收盤價計算，現金殖利率14%。

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長榮海運表示，配息率約50.46 %，主要是綜合考量獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃。

面對2024年全球航運市場的供需挑戰，長榮海運指出，積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢。同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。

展望未來，長榮表示，將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，以前瞻性的思維規劃，攜手客戶共創雙贏未來。

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