中國盲盒玩偶踩主權紅線！越南怒封殺 下令全國清查

越南市場發展管理局官網公告，一張臉上疑似畫有九段線的「娃三歲」玩偶圖片，上面打了一個大叉。（翻攝自越南市場發展管理局）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國知名盲盒玩具公司泡泡瑪特（POP MART）推出的絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）在越南掀起熱潮，不過，玩偶的臉上出現主權受爭議的「九段線」地圖，越南已要求全國清查，並下令追查嚴格處理侵犯越南主權的玩偶生產及銷售單位。

綜合外媒報導，中國泡泡瑪特推出的娃三歲系列玩偶在東南亞和台日韓的銷售成績亮眼，經常根據節日、季節或特殊事件等不同主題設計，然而，最近有越南民眾認為，玩偶臉上的塗鴉出現九段線，相關討論與意見觸動了越南當局的敏感神經。

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越南和中國對南海的主權聲索互有重疊，近年來更因此多次產生摩擦，越南一直以來都不允許九段線透過任何形式在越南境內出現。玩偶臉上疑似畫著中國用以宣示南海主權的九段線，這些產品在電商平台如蝦皮、TikTok商以及Facebook等社群網路販售。

越南市場發展管理局局長Tran Huu Linh表示，各種印有九段線的產品違反了越南現行法律規定，影響到越南的國家安全與領土主權，而近期一些企業、單位擅自進口商品銷售，卻沒有清楚注意到商品上面的圖像，當局將前往檢查，如有錯誤的圖像，將依規定處罰和沒收。

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