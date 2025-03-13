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川普關稅恐害慘波音！航空大老曝驚人售價：沒人敢買

2025/03/13 20:34

航空業界大老警告，在最糟糕的關稅情況下，波音787飛機的售價可能大漲4000萬美元。（資料照，法新社）航空業界大老警告，在最糟糕的關稅情況下，波音787飛機的售價可能大漲4000萬美元。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，接連祭出一連串關稅政策，航空業界大老警告，在最糟糕的關稅情況下，波音787飛機的售價可能大漲4000萬美元（約新台幣13.2億元）， 到時候「沒人願意付那麼多錢」。

美國財經媒體《CNBC》報導，全球最大的飛機租賃公司AerCap執行長凱利（Aengus Kelly）受訪指出，在最壞的情況下，比如說關稅全面增加25%，雙方針鋒相對，一架波音787飛機的價格將上漲4000萬美元。凱利表示，在這種情況下，大多數航空公司可能會轉而選擇空中巴士，這可能使空中巴士有機會佔據全球75%至80%的市場。

凱利表示，儘管波音公司經歷了困難重重的一年，但作為全球最大的航空資產買家，AerCap 近期已經看到波音的品質、可靠性和安全性有所提高。

凱利強調，波音需要充足的現金流來確保飛機交付的可靠性。儘管波音經歷了坎坷的一年，但其製造工藝已取得顯著進步，他本人對波音的信賴從未動搖。

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