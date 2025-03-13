永豐金股利配發將優於去年 不受合併京城銀影響

永豐金控今召開2024年第4季法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕永豐金控今召開2024年第4季法說會，預計今年股利配發政策會優於去年，並以現金股利為主；目前和京城銀行合併案的相關資料還在準備中，會盡快向主管機關遞件。

永豐金控2024年稅後盈餘達222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，且3年年複合成長率（CAGR）達11.1%，排名全體金控第一，每股盈餘為1.75元；股東權益報酬率（ROE） 11.29%，資產報酬率（ROA）達0.76%，總資產達3.07兆元，年成長10.7%。

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被問及今年股利政策，財務長許如玫指出，股利配發以現金為主，帳上累計未分配盈餘充裕，過往配發率在60%到65%，今年應該可較樂觀看待，整體股利政策要等3月底董事會通過正式對外宣布。

總經理朱士廷補充，去年配發率約62%，配0.75元現金股利，0.5元股票股利。他保證，今年現金股利和股票股利都會高於去年，會以現金為主。

許如玫強調，併購京城銀行不會影響今年股利政策，3月底董事會討論股利政策，京城銀行的合併最快則會在今年第4季，因此不會影響股利配發時程。

有關京城銀行合併案，朱士廷表示，還在準備送件相關資料，等文件齊全會盡快送主管機關。他也再次跟京城銀行員工喊話，永豐金、永豐銀真的很歡迎、也很希望如果併購成功，可以跟所有京城銀行的同仁們共同來努力，會用最大誠意把經理人、員工留下來。他說，過程中要兼顧事情很多，要在兩家公司、員工跟整個社會共同期待裡面，找到共識平衡點。

談到金融2.0的併購潮，朱士廷認為，金控版圖發展到現在，大家都在尋求多元化和規模化的發展，像是永豐金去年併購柬埔寨最大的微型貸款金融機構Amret，去年底宣布擬併購京城銀行，未來會尋求證券、投信或相關跟金融有關的機構，希望還有機會把版圖和公司資產規模進一步擴展。

他指出，現在併購目標以銀行證券相關為主，因為是永豐金在行的，而壽險畢竟不是核心能力，所以目前沒有標的和計畫，但隨著2026年保險業接軌，會再來研究看有沒有機會或能力去併購保險業。

朱士廷說，金融業合併熱潮應該還沒結束，大家面對詭譎變化，未確定性越來越高，加上尋求競爭態勢中的一席之地，讓他相信這件事還會持續，不會在短期內結束。

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