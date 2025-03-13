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李珠珢任台灣大哥大年度代言人 帶領用戶探索AI新可能

2025/03/13 17:02

韓國人氣啦啦隊成員李珠珢今（13）正式成為台灣大哥大年度代言人。（台灣大哥大提供）韓國人氣啦啦隊成員李珠珢今（13）正式成為台灣大哥大年度代言人。（台灣大哥大提供）

〔記者林志怡／台北報導〕韓國人氣啦啦隊成員李珠珢今（13）日正式以 Fubon Angels 成員身份，首次與台灣媒體正式會面，並正式成為台灣大哥大年度代言人，這是李珠珢成為富邦育樂旗下首位全經紀約啦啦隊員後，接任的第一個品牌代言，台灣大哥大也期待李珠珢的參與，能鼓勵用戶探索和體驗更多AI科技帶來的便利和創新。

台灣大哥大指出，台灣大哥大長期與富邦育樂合作，已連續7年贊助富邦悍將、連續5年贊助富邦勇士，並年年舉辦主題日，運用科技電信天賦，結合AI技術與運動育樂，創造跨域體驗。

對於這次由李珠珢擔任年度代言人，台灣大哥大表示，李珠珢以甜美形象及精湛的舞蹈實力，在社群媒體上擁有強大影響力，更被球迷譽為「AI女神」，其熱情、能所不能的精神，與台灣大哥大推動AI普及、打造多元創新服務的願景高度契合。

台灣大哥大總經理林之晨指出，台灣大哥大長期支持「富邦悍將」棒球隊、「富邦勇士」籃球隊，雙方更連年合作舉辦主題日帶動運動風氣，擁有運動文化跨界融合電信科技的長期默契，如今，很開心邀請AI女神李珠珢擔任年度代言人期待透過「AI女神」的演繹，能把台灣大哥大的AI科技介紹給更多用戶。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔則表示，李珠珢將以其活潑甜美的形象，及在社群媒體上的強大影響力，擴大傳遞台灣大哥大「Open Possible」的品牌精神，鼓勵用戶探索和體驗更多AI科技帶來的便利和創新。

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