外資賣超236億電子淪海嘯第1排！台積電倒數 它砍逾3萬張最慘

聯電遭外資逾3萬張，居賣超第1，股價大跌（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連13賣，週四（13日）賣超236.24億元，台股終場下跌316點，失守22000點，而電子則淪為最淪主要提款機，而今天股價大洗三溫暖的台積電，只賣超7843張，排名第9，最慘是聯電，遭爆砍逾3萬張，在外資連3天賣出，股價也連3跌，今終場跌2.46%，收43.7元，成交量放大到5.79萬張。

台積電今股價開盤直接站上千元，一度來到1005元，但不敵賣壓，股價一路下修，從大漲17元，終場變下跌23元，收965元，跌幅高達2.33%，股價上下震盪達40元。

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外資賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3萬343張、長榮航（2618）3萬125張、友達（2409）2萬1220張、南亞（1303）1萬2628張、鴻準（2354）1萬679張、寶成（9904）1萬340張、永豐金（2890）1萬37張、潤泰新（9945）8503張、台積電（2330）7843張、凱基金（2883）7827張。

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