晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資賣超236億電子淪海嘯第1排！台積電倒數 它砍逾3萬張最慘

2025/03/13 16:48

聯電遭外資逾3萬張，居賣超第1，股價大跌（資料照）聯電遭外資逾3萬張，居賣超第1，股價大跌（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連13賣，週四（13日）賣超236.24億元，台股終場下跌316點，失守22000點，而電子則淪為最淪主要提款機，而今天股價大洗三溫暖的台積電，只賣超7843張，排名第9，最慘是聯電，遭爆砍逾3萬張，在外資連3天賣出，股價也連3跌，今終場跌2.46%，收43.7元，成交量放大到5.79萬張。

台積電今股價開盤直接站上千元，一度來到1005元，但不敵賣壓，股價一路下修，從大漲17元，終場變下跌23元，收965元，跌幅高達2.33%，股價上下震盪達40元。

外資賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3萬343張、長榮航（2618）3萬125張、友達（2409）2萬1220張、南亞（1303）1萬2628張、鴻準（2354）1萬679張、寶成（9904）1萬340張、永豐金（2890）1萬37張、潤泰新（9945）8503張、台積電（2330）7843張、凱基金（2883）7827張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財