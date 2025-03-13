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大陸建設今年推5新案 總銷估393.3億元

2025/03/13 17:00

大陸建設執行長廖淳森認為，缺工、營建成本高，新案房價不易修正，反觀新成屋空間較大。（欣陸投控提供）大陸建設執行長廖淳森認為，缺工、營建成本高，新案房價不易修正，反觀新成屋空間較大。（欣陸投控提供）

〔記者徐義平／台北報導〕欣陸投控（3703）今舉辦去年營運成果以及今年營業計劃說明會，其中大陸建設今年在台北市、竹北市以及台中市推出5個新案，總銷推估達393.3億元，而30至50坪的戶數占比達79%。

大陸建設執行長廖淳森表示，去年推出的4個新案，均以中小坪數為主，而且買氣表現佳，因此，今年新案延續中小坪數規劃，至於，備受矚目的高雄國賓飯店危老案認列入帳可能要等到2028年。

他指出，目前房市以自住買氣為主，因此，推案規劃也主要朝此方向前進，對於未來房價分析，廖淳森認為，目前缺工問題仍存在，加上營建成本即便漲幅趨緩仍處高檔，因此，新推建案房價不易出現修正，反觀新成屋的房價可能有比較大的空間。

此外，為因應永續都市化議題，廖淳森指出，去年之後大陸建設取得建照或規劃的新案中，屬於都更及危老案占比高達8成，而綠建築設計比率更高達95% 。未來新建案開發區域則鎖定雙北、台中、新竹及桃園地區。

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