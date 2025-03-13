魚飼料業者聯合漲價 公平會重罰1200萬元

全興、大成、福壽、泰山及漁大5家魚飼料業者聯合漲價，公平會重罰1200萬元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，魚飼料業者全興、大成長城、福壽、泰山及漁大聯合漲價，同時在2022年6月10日發送漲價通知單，且調漲金額均為低蛋白魚飼料每公斤調漲1元，高蛋白魚飼料每公斤調漲3元，涉及聯合行為，公平會決議處全興400萬、大成300萬、福壽及泰山各200萬、漁大100萬，5業者合計重罰1200萬元。

公平會接獲檢舉並調查發現，5業者的經營條件及成本結構各不相同，2022年1至5月各項魚飼料的原料成本增加金額也不相同，卻呈現成本增加金額不一，調漲金額相同的不合理現象。而且，5家業者本可提出多元且具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，惟未見任一業者緩漲或低於競爭同業的漲價金額以拓展市場，有違商業行為的經濟合理性。

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公平會更指出，除了2種高、低蛋白魚飼料，5家業者漲價金額一致外，這5家業者宣布調漲價格的通知更是在同一天，因為魚飼料供應市場的競爭激烈，通常業者如是自行獨立調價，在同一天通知相同漲價金額的機率微乎其微。

公平會也說，各家業者的主張、提供的事證，經查證多與事實不符，依市場狀況及5家業者的主張，公平會也排除是自發性平行行為的可能。因此，在經綜合查證後，認定這5家業者合意調漲魚飼料價格，足以影響魚飼料市場之供需功能，經委員會決議重罰共1200萬元。

公平會提醒，業者應該要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，千萬不要與其他業者聯合調漲，以免觸法挨罰。另外，為鼓勵民眾提供違法證據，已大幅提高檢舉獎金；參與違法行為之事業，也可以利用寬恕政策，向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。

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