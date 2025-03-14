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台股今日重點

2025/03/14 06:45

週四（13日）加權指數下跌316.68點，收2萬1961.68點。（法新社資料照）週四（13日）加權指數下跌316.68點，收2萬1961.68點。（法新社資料照）

1.台股週四（13日）在台積電開盤上漲12元，直接回到千元，指數開盤跳空漲124.98點，以2萬2403.34點開出，電子股反攻，加上金融與傳產助攻下，指數漲274點，來到2萬2552點，不過，在台積電開高後遇賣壓翻黑，在台積電領跌，電金傳齊跌下，終場指數下跌316.68點，收2萬1961.68點。

2.和碩（4938）公佈財報，去年第4季三率三降、每股盈餘（EPS）1.4元，寫下近6年同期新低，主要是因為產品組合調整以及海外擴充產能增加費用支出，不過，2024全年每股盈餘6.34元、創下近3年高點，主要受惠於下半年通訊產品進入旺季，拉貨動能提升。

3.外資連13賣，週四（13日）賣超236.24億元，台股終場下跌316點，失守22000點，而電子則淪為最淪主要提款機，而今天股價大洗三溫暖的台積電，只賣超7843張，排名第9，最慘是聯電，遭爆砍逾3萬張，在外資連3天賣出，股價也連3跌，今終場跌2.46%，收43.7元，成交量放大到5.79萬張。

4.主計總處公布1月經常性薪資4萬7458元、年增2.91%，為15年同月最大漲幅；加計年終獎金等非經常性薪資後，總薪資平均11萬3846元、年增38.18%；剔除物價因素，1月實質經常性薪資年增0.23%。

5.美國總統川普對等關稅（Reciprocal Tariff）措施將於4月2日出爐，外界關切台灣是否也會被美國加關稅？中央銀行總裁楊金龍引用世界貿易組織（WTO）資料指出，台灣全部商品貿易加權平均稅率比美國低，評估對等關稅對台衝擊不大。

6.近期美股慘遭血洗、台、日、韓股市也接連重挫，有立委質詢，是否因美國總統川普關稅政策擴大，引發市場有經濟衰退疑慮？對此，中央銀行總裁楊金龍表示，市場確實瀰漫一股這樣的氛圍，目前只是川普行情降溫，市場樂觀情緒的修正，是一個「cool down」時刻，沒有特別壞。

7.長榮海運（2603）2024年合併營收4635.68億元，年增67.53 %，稅後淨利為1394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 （EPS）為64.87元。董事會決議將配發現金股利每股32.5元。

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