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名師解盤》容逸燊：台股止穩首要條件 是台積電得穩住前波低點

2025/03/13 16:13

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台股經過昨天反彈後，今天又下跌316點，還好最近2~3天都是呈現比較量縮的狀況，成交量都不足4000億元，22000點成為短線比較重要支撐，昨天美股費半、那斯達克，都進行跌深反彈，包括昨天美國公布CPI數據，年增2.8%、月增0.2%，都比1月來得低，所以未來如果通膨壓力下降之下，FED降息速度可能加快，包含川普也希望FED降息，以推動後面稅務政策，台積電相較美股ADR抗跌，這波波段下跌少跌了10多個百分點，市場昨天謠傳，台積電可能和輝達、博通等科技公司合資，成立新公司去接盤英特爾的晶圓代工業務，英特爾盤後股價大漲快1成，特斯拉、輝達也反彈將近7%，但今天台積電開高走低，早盤來到1000元，收盤是直接長黑，跌2.3%，台積電必須要穩住前波低點，960元附近，這是台股止穩首要條件。

台幣部分，央行近期比較明顯進入阻貶，可以看到外資近期不斷賣超台股，匯率並沒有重貶，未來也可以持續注意一下，外資賣超何時告一段落，匯率部分如果得到比較穩定的控制，外資賣超應該未來也會減緩，所以今天指數，反彈接近壓力區之後，雖然有些開高走低，未來如果可以在22000點附近打第二隻腳守穩，第一季修正應該就會告一段落，因為4月初即將要對等關稅實施，目前加拿大、墨西哥和歐盟，都要進入反制，非常有機會在4月初利空出盡，包含川普和習近平在今年6月要辦生日趴，川普2.0貿易戰很明顯並沒有很猛烈往中國開刀，只是意思意思課10%關稅，我認為第2任川普和上次很大雷同，對於關稅、政策很容易反反覆覆，短線造成市場利空，很有幾天就髮夾彎，造成股市上漲，今年第一季雖然表現不太好，進入到第二季、第三季，反應的利空都快要反應完畢，股市還不到過熱的狀況，大家可以趁機逢低撿一些，比較低基期股票，像記憶體、消費性電子部分都是慢慢復甦，有好轉訊號產生。

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