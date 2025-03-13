晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美FCC成立新國安委員會 防範中共科技威脅

2025/03/13 16:27

美國聯邦通訊委員會（FCC）將成立新的國家安全委員會，以因應中國網路攻擊。（美聯社資料照）美國聯邦通訊委員會（FCC）將成立新的國家安全委員會，以因應中國網路攻擊。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）將成立新的國家安全委員會，以因應中國網路攻擊，確保美國在人工智慧（AI）、5G、量子運算等關鍵技術領域保持領先。

此舉顯示，川普政府已將技術問題提升至國安層級。FCC主要負責監管電信基礎設施，但隨著網路安全威脅加劇，加上美中科技戰升級，其職能迅速擴展至國安領域。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示：「成立這個委員會，目的是為了進一步鎖定來自外國對手，尤其是中國共產黨持續不斷的威脅。這些惡意行為者不斷尋找入侵美國網路、設備和技術生態系統的方法，FCC必須比往更加警惕，保護美國企業和公民免受威脅。」

卡爾指出，FCC新成立的國家安全委員會將有一系列目標，包括減少美國網路攻擊、間諜活動和在監控方面的脆弱性，並降低美國對對手國家的供應鏈依賴；該委員會還將確保美國在與中國的關鍵技術戰略競爭中獲勝，包括5G、6G、AI、衛星和太空、量子運算和自主系統等。

新成立的國家委員會將由律師Adam Chan領導，他曾在聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會任職，該委員會原本就是為了因應來自中國的國安威脅而於2023年設立。

儘管FCC傳統上主要負責監管電信業者，但隨著美中技術競爭加劇，其職能也不斷擴大。新成立的國家安全委員會將引入美國不同聯邦機構的資源，以更全面、更集中的方式因應來自中國的各種威脅，預計將監管與中國有關的雲端運算、AI數據中心、無人機、連網汽車、物聯網設備等，以確保美國基礎設施的安全。

近年來，因應中國威脅已成為美國聯邦各機構的首要任務。2021年美國中央情報局（CIA）成立「中國任務中心」，以加強該情報機構對中國的關注。

美國國務院也成立「中國組」（China House），專門因應與中國有關的外交與安全問題。美國商務部旗下的工業安全局（BIS）也正加大努力，阻止中國取得美國先進技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財