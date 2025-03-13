美FCC成立新國安委員會 防範中共科技威脅

美國聯邦通訊委員會（FCC）將成立新的國家安全委員會，以因應中國網路攻擊。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）將成立新的國家安全委員會，以因應中國網路攻擊，確保美國在人工智慧（AI）、5G、量子運算等關鍵技術領域保持領先。

此舉顯示，川普政府已將技術問題提升至國安層級。FCC主要負責監管電信基礎設施，但隨著網路安全威脅加劇，加上美中科技戰升級，其職能迅速擴展至國安領域。

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FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示：「成立這個委員會，目的是為了進一步鎖定來自外國對手，尤其是中國共產黨持續不斷的威脅。這些惡意行為者不斷尋找入侵美國網路、設備和技術生態系統的方法，FCC必須比往更加警惕，保護美國企業和公民免受威脅。」

卡爾指出，FCC新成立的國家安全委員會將有一系列目標，包括減少美國網路攻擊、間諜活動和在監控方面的脆弱性，並降低美國對對手國家的供應鏈依賴；該委員會還將確保美國在與中國的關鍵技術戰略競爭中獲勝，包括5G、6G、AI、衛星和太空、量子運算和自主系統等。

新成立的國家委員會將由律師Adam Chan領導，他曾在聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會任職，該委員會原本就是為了因應來自中國的國安威脅而於2023年設立。

儘管FCC傳統上主要負責監管電信業者，但隨著美中技術競爭加劇，其職能也不斷擴大。新成立的國家安全委員會將引入美國不同聯邦機構的資源，以更全面、更集中的方式因應來自中國的各種威脅，預計將監管與中國有關的雲端運算、AI數據中心、無人機、連網汽車、物聯網設備等，以確保美國基礎設施的安全。

近年來，因應中國威脅已成為美國聯邦各機構的首要任務。2021年美國中央情報局（CIA）成立「中國任務中心」，以加強該情報機構對中國的關注。

美國國務院也成立「中國組」（China House），專門因應與中國有關的外交與安全問題。美國商務部旗下的工業安全局（BIS）也正加大努力，阻止中國取得美國先進技術。

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