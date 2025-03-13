和碩AI伺服器3位數成長 因應關稅赴美設廠

和碩因應後續美國產線的設置需求以及其他業務發展，今年資本支出將保留上調空間。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）共同執行長鄭光志、鄧國彥今日聯袂在線上法說會表示，旗下AI伺服器事業受惠於去年對比基期較低，今年的成長幅度可望達到2位數至3位數百分比，全年資本支出3億至3.5億美元（約新台幣98.86億至115.34億元），因應後續美國產線的設置需求以及其他業務發展，保留一定程度的彈性上調空間。

和碩預期今年首季旗下消費性電子、通訊產品皆會受到傳統淡季因素影響，業績貢獻將呈現季減，資訊產品當中的筆電出貨同步季減個位數百分比，不過，預期第2季隨著通訊產品新平台帶動換機需求，加上5G、Wifi-7走向成熟，物聯網新客戶、新產品開始貢獻，儘管遊戲機仍處於淡季，但單季表現仍然可望平穩向上。

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和碩提到，由於中國業者激烈競爭，美國汽車市況有所承壓，造成集團車用電子產品今年的成長動能放緩，但依舊努力爭取擴大市佔率表現，目前正在為旗下斬獲的第2家客戶訂單穩定出貨，第3家、第4家客戶相繼會在今年底、明年初量產出貨，然而在美國關稅的外部壓力施加之下，和碩已彈性運用中國、墨西哥以外的產能支持客戶需求。

關於AI伺服器，和碩目前在手訂單包括L10（整機組裝與系統測試）、L11（伺服器整合與機架建置），且為增加市場競爭力，因應不同商業模式、不同營運規模的客戶，從整機出貨起還包辦應用測試、場域配置與工程師支援等服務，以客戶為尊爭取更多合作機會，並與上下游談判價格確保利潤，希望第2季起能有更多出貨消息。

和碩也點出，AI伺服器客戶會視自身需求「一單一單的下」，因此不易預測今年、明年的確切需求，但至少集團發展腳步踩得很穩，在未來大量出貨AI伺服器之前，暫時無法預測未來相關訂單對於合併毛利率的確切影響，呼籲外界參考同業的表現；至於通用型伺服器，和碩從去年底至今年初已拿下2項設計導入專案，並確實獲得客戶訂單。

談到設廠規劃，和碩強調「關稅只是成本的一部分」，在不同的地方製造，還要考慮人工、運費等因子，客戶不會僅單從關稅角度決定生產地點，和碩也要致力於降低客戶成本，靈活提供相對服務，由於GB200伺服器進度已與競爭對手平起平坐，甚至小部分有進度超前，今年期望開出美國產能，也將在當地增加員工規模。

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