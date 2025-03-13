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IET-KY鎖定AI高速運算應用 未收到廢除晶片法案通知

2025/03/13 16:07

IET-KY鎖定AI高速運算應用，未收到廢除晶片法案通知。（業者提供）IET-KY鎖定AI高速運算應用，未收到廢除晶片法案通知。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵IET-KY（4971）今（13）日舉行法說會說，針對市場針對近日美國總統川普表態將廢除晶片法案的消息，尚未接獲任何通知，正式查核即將開始，預估影響程度有限；IET-KY也表示，公司持續加大投資，特別聚焦於支持AI產業連接器的高速與高效能應用。

IET-KY去年營收7.17億元、年增8.31%，毛利率16%，稅後淨損1.32億元，每股虧損3.58元，董事會並通過2024年度的盈虧撥補，擬不配發股利。

IET-KY董事長高永中進一步表示，去年底公司獲得德州晶片法案的直接補助，並已取得美國晶片法案補助的初步核准，正待實地查核通過後即可執行；針對近日美國總統川普表態將廢除晶片法案的消息，尚未接獲任何通知，正式查核即將開始，預估影響程度有限；研發方面，公司持續加大投資，特別聚焦於支持AI產業連接器的高速與高效能應用，藉由與關鍵客戶共同開發新型高速PIN PD、VCSEL 磊晶片產品，期望搶占未來市場商機。

展望2025年，高永中說，營運計畫明確，將配合美國晶片法案實地查核，推進新廠二期擴建，並針對德州晶片法案執行請款。在產品銷售上，磷化銦磊晶片仍是今年營收成長的核心動力，應用領域包括光通、AI數據庫的PIN與APD磊晶片，以及高速傳輸的HBT磊晶片，自2024年第四季下半起，公司已陸續接獲量產訂單，並調整機台產能，確保滿足客戶收貨期程。

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