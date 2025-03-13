華銀校園徵才開跑，新鮮人起薪上看5.5萬元。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南銀行校園徵才活動自3月8日開跑，參加臺大、臺科大、政大、成大、中央、中正、臺北大大學及淡江大學等多所學校就業博覽會及企業說明會，預計釋出職缺包含一般行員、儲備菁英、資訊科技、金融科技、財富管理、風險管理等類別，新鮮人起薪上看5萬5000元，員工平均年薪達19個月以上。

華銀近年積極推動數位轉型計畫，聚焦「以客為本」、「虛實整合」、「創新賦能」、與「全員轉型」四大目標，進行組織重組及敏捷力導入，積極延攬具資訊科技背景之數位人才，今年更與「FinTechSpace金融科技創新園區」合作，開立金融科技、UI設計、數位行銷、數位媒體製作等暑期及短期實習職缺，提供即將畢業的在校生與職場接軌並可學以致用的機會，透過完整的職場體驗積累實務經驗、拓展視野及人脈，進一步擬定自身職涯規劃。

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近年來華銀在薪資及福利的競爭力不斷提升，除員工平均年薪達19個月以上，每年進行年度調薪平均3%起，並制定領先同業的優渥福利，新婚員工擁有優於勞基法之14天婚假與3萬元結婚津貼，生育補助第一胎10萬元、第二胎15萬元、第三胎以上每胎20萬元，並設有員工持股信託、子女獎/助學金制度，定期舉辦員工暨眷屬登山健行活動及多元的社團活動，讓員工於工作忙碌之餘也能適時舒緩身心。

為協助新進員工快速融入職場，除安排職前訓練外，另訂有新進人員之訓練輔導措施，由所屬單位指派一名熟稔工作內容且積極熱心之優秀資深員工擔任「訓練輔導員」，主動了解關心新進人員所面臨問題並協助解決，傳授分享實務知能並分享經驗，教導應對技巧及溝通協調能力，以協助新進人員快速適應工作環境。

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