晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華銀校園徵才開跑 新鮮人起薪上看5.5萬元

2025/03/13 15:55

華銀校園徵才開跑，新鮮人起薪上看5.5萬元。（華銀提供）華銀校園徵才開跑，新鮮人起薪上看5.5萬元。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南銀行校園徵才活動自3月8日開跑，參加臺大、臺科大、政大、成大、中央、中正、臺北大大學及淡江大學等多所學校就業博覽會及企業說明會，預計釋出職缺包含一般行員、儲備菁英、資訊科技、金融科技、財富管理、風險管理等類別，新鮮人起薪上看5萬5000元，員工平均年薪達19個月以上。

華銀近年積極推動數位轉型計畫，聚焦「以客為本」、「虛實整合」、「創新賦能」、與「全員轉型」四大目標，進行組織重組及敏捷力導入，積極延攬具資訊科技背景之數位人才，今年更與「FinTechSpace金融科技創新園區」合作，開立金融科技、UI設計、數位行銷、數位媒體製作等暑期及短期實習職缺，提供即將畢業的在校生與職場接軌並可學以致用的機會，透過完整的職場體驗積累實務經驗、拓展視野及人脈，進一步擬定自身職涯規劃。

近年來華銀在薪資及福利的競爭力不斷提升，除員工平均年薪達19個月以上，每年進行年度調薪平均3%起，並制定領先同業的優渥福利，新婚員工擁有優於勞基法之14天婚假與3萬元結婚津貼，生育補助第一胎10萬元、第二胎15萬元、第三胎以上每胎20萬元，並設有員工持股信託、子女獎/助學金制度，定期舉辦員工暨眷屬登山健行活動及多元的社團活動，讓員工於工作忙碌之餘也能適時舒緩身心。

為協助新進員工快速融入職場，除安排職前訓練外，另訂有新進人員之訓練輔導措施，由所屬單位指派一名熟稔工作內容且積極熱心之優秀資深員工擔任「訓練輔導員」，主動了解關心新進人員所面臨問題並協助解決，傳授分享實務知能並分享經驗，教導應對技巧及溝通協調能力，以協助新進人員快速適應工作環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財