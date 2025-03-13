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股市聞人鍾文智傳失聯 檢急發拘票逮人

2025/03/13 15:14

股市聞人鍾文智。（資料照，記者楊國文攝）股市聞人鍾文智。（資料照，記者楊國文攝）

〔記者王定傳／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖、揚子江等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.7億餘元，一審判他18年徒刑，二審改判17年6月，最高法院昨部分撤銷改判後駁回上訴，合計刑期30年5月定讞，院方昨通知檢方展開防逃機制，但傳出鍾文智呈失聯狀態；據了解，檢方已開出拘票，希望將他緝拿到案。

最高法院昨已通知檢方啟動防逃機制，鍾近期將先行通知發監入獄，再由高院另行裁定應執行刑；據了解，檢方昨收到院方通知後，已立即啟動防逃機制，除依法對鍾文智實施限制出境出海境管措施外，並聯繫轄區分局密切注蒐行蹤，目前持續聯繫鍾文智到案執行中。

鍾文智目前交保在外，二審合議庭考量他二審被判17年6月，案件上訴最高法院，認為他有高度逃亡風險，前年10月緊急傳喚他到案，並命他接受電子腳環科技設備監控，但時效僅到去年10月17日為止。

判決指出，鍾文智於2010至2011年間，以相對成交、高買低賣等手法操控TDR價格，炒作歐聖TDR獲利9269萬餘元，炒作揚子江TDR賺進1億9864萬餘元；又炒作超級、明輝、特藝等3檔TDR，分別獲利9591萬餘元、67萬餘元、1億3648萬餘元，另犯隱匿犯罪所得的2件洗錢罪。

鐘否認犯行，最高法院指出，鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝等4檔TDR有價證券價格的部分，起訴後繫屬於法院已超過8年，侵害被告接受妥速審判的權益，適用速審法的減刑規定，4罪皆撤銷二審判決，並自為改判各4年、4年6月、3年3月、7年4月。

而鍾文智操縱揚子江TDR、以及2件利用人頭洗錢的部分，審理時間並未超過8年，不適用減刑，3罪駁回鍾的上訴，維持二審判的各9年10月、8月、10月刑期。合計鍾文智7罪的定讞總刑期為30年5月，將由高等法院依檢方的聲請，另訂一應執行刑期。多罪有期徒刑合併執行上限為30年。

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