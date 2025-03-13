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10月斷炊？聯合國坦言面臨現金短缺危機

2025/03/13 15:33

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）坦言，聯合國面臨現金危機，正尋求提高效率、削減成本的方法。（法新社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）坦言，聯合國面臨現金危機，正尋求提高效率、削減成本的方法。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，今年是聯合國成立 80 週年，卻面臨現金危機，目前正尋求提高效率、削減成本的方法。聯合國主管管理戰略、政策和合規事務副祕書長波拉德（Catherine Pollard）更指出，聯合國可能在今年10月就耗盡現金，敦促所有會員國按時全額繳納會費。

路透報導，聯合國2025年的經常預算為37億美元，其中包括政治、人道主義、裁軍、經濟、社會事務和傳播工作。對大多數聯合國機構、基金和方案（例如世界糧食計劃署和兒童組織聯合國兒童基金會）的捐款都是自願的。

根據聯合國大會商定的評估，經常預算的兩個最大捐助國是美國和中國。華盛頓支付的最高比例為22%，而北京的貢獻今年增加5%，達到20%。然而，中國現在繳會費的時間是在年底，比以前晚了6個月。美國則拖欠會費達15億美元，華盛頓上一次支付 2.75 億美元是在 去年11 月。

一名聯合國官員表示，今年的預算存在許多不確定性，中國雖已向保證今年將全額繳款，「目前仍不清楚具體時間」，而華盛頓還無法向聯合國表明將繳納多少款項。

截至 3 月 7 日，75 個成員國（略超過三分之一）已全額繳納會費。在資金短缺的情況下，聯合國已將計畫支出削減20%，並凍結招聘。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週三（12日）坦言，聯合國目前面臨現金危機，正尋求提高效率、削減成本的方法。他強調，聯合國預算不僅僅是資產負債表上的數字，關係到全世界數百萬人的生存，敦促所有會員國按時全額繳納會費，以避免日益嚴重的流動性危機。

聯合國主管管理戰略、政策和合規事務副祕書長波拉德（Catherine Pollard）也在聯合國的聲明中指出，儘管 2025 年開局良好，但從 2 月開始收款開始落後，「聯合國可能在今年10月就耗盡現金」。

波拉德說，真正解決根本問題的辦法只有一個，那就是所有會員國都按時全額繳款，但是一些成員國並未全額繳納，大多數成員國也沒有按時繳納。

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