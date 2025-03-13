棲蘭及明池山莊3/31辦招商說明會 總投資不得低於3.5億

棲蘭（見圖）及明池山莊將在31日辦理招商說明會。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」合約，即將於8月底到期；為持續提供民眾觀光遊憩服務，退輔會將在3月底辦理招商說明會，棲蘭與明池山莊共有199間客房，促參案許可年限20年，總投資金額不得低於3.5億元，相關內容正在財政部促參司網站辦理公開閱覽，歡迎查詢。

退輔會表示，「棲蘭及明池森林遊樂區 ROT案」屬重大公共建設，類別為觀光遊憩設施，範圍涵蓋棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及棲蘭神木園區，包含住宿、餐飲、苗圃、步道、生態解說等多元設施，採 ROT方式辦理，許可年期為20年，其中增建、改建、修建期2年，營運期18年，住宿設施方面，明池山莊有111間客房，棲蘭山莊88間客房。

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退輔會指出，此案投資總額不得低於3.5 億，從契約起始日起2年內須完成3億元投資建設基本項目，並於第11年內再投入5000萬元以上進行重增置作業，希望藉由此次招商提升遊樂區設施品質，同時兼顧永續經營與生態保育，創造多元化的遊憩體驗，並促進區域經濟發展。

退輔會並訂3月31日星期一上午10時於通部觀光署旅遊服務中心2樓會議室辦理招商說明會，歡迎各界與民間廠商踴躍參加，提供建議，線上報名網址。 聯繫窗口：退輔會武陵農場廖小姐，電話：03- 9892002。

棲蘭山莊蔣公行館的窗景，景色怡人。（記者游明金攝）

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