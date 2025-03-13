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美囤貨潮引爆全球銅庫存危機！花旗喊：3個月內銅價突破1萬美元

2025/03/13 15:28

美囤貨潮引爆全球銅庫存危機！花旗預估3個月內銅價突破1萬美元（彭博）美囤貨潮引爆全球銅庫存危機！花旗預估3個月內銅價突破1萬美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕銅價即將突破每噸1萬美元大關，花旗表示，在川普銅關稅政策明朗前，全球銅市將持續緊張，預計在未來3個月內，銅價將突破1萬美元，而高盛亦指出，到第3季末，銅價上漲將使美國銅庫存從目前的9.5萬噸激增到至少30萬至40萬噸，佔全球報告庫存的45-60%，預估在美國囤貨潮，或引爆全球銅庫存危機。

外媒報導，市場擔憂川普政府對銅徵收關稅的預期，已經引發美國進口搶購潮，這場「搶銅大戰」可能導致全球銅庫存分佈嚴重失衡，引發金屬市場新一輪震盪。

全球銅價近期持續走高，倫敦金屬交易所（LME）銅價已接近每噸1萬美元關口，週四（13日）銅價最高來到9811美元，升至去年10月以來最高水平，今年來漲幅逾1成，截至台北時間14點52分，報9739.5美元。

高盛表示，到第3季末，銅價上漲將使美國銅庫存從目前的9.5萬噸激增到至少30萬至40萬噸，佔全球報告庫存的45-60%

這種大規模的囤貨行為，已經造成了巨大的套利機會，截至上週，芝加哥商品交易所5月銅期貨合約比倫敦對應合約高出800美元。

另花旗分析師認為，美國以外的實體市場緊張局面可能會持續到5、6月，暫時抵銷更廣泛的美國關稅公告帶來的價格阻力。

花旗集團表示，在未來３個月內，銅價將突破1萬美元，全球銅市將持續緊張，直到美國進口關稅政策明朗為止。

高盛預測，2025年全球銅市場將出現18萬噸的供應缺口，主要歸因於電氣化需求強勁、礦產供應成長放緩等。受季節性因素影響，此供應缺口預計將集中在今年下半年。

因此，高盛維持第3季度LME3個月銅價平均將達1萬200美元預測。

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