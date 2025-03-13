《黃仁勳傳》作者史帝芬·維特 揭密黃仁勳的成功哲學

《黃仁勳傳》的作者史蒂芬‧維特說，黃仁勳的成功來自「台灣人的勤奮細膩」、「美國人的冒險精神」兩種特質的結合。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕輝達（NVIDIA）引領全球AI浪潮，來自台灣的執行長黃仁勳平易近人的作風成為許多人的偶像，外界也相當好奇黃的成功之道？亞洲大學傑出講座今天邀請《黃仁勳傳》作者、國際知名科技記者史蒂芬‧維特（Stephen Witt），揭密黃仁勳的成功哲學和創業故事，他認為，黃的成功來自「台灣人的勤奮細膩」、「美國人的冒險精神」兩種特質的結合。

亞大校長蔡進發表示，AI席捲全球，亞大打造「AI大學」，要培育同學具備AI時代不被取代的能力。在這場「不能缺席的AI革命」中，大學要扮演什麼樣的角色？如何與企業合作，確保台灣在全球AI產業中佔有一席之地？去年特別率領「AI智慧與智慧醫療」團隊教師，赴美國矽谷拜會黃仁勳，對談中感受到他不僅是具有遠見的領導，且思維清晰、決策堅定，對於推動創新充滿熱情。

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亞大今天邀請全球第一本黃仁勳授權的傳記《黃仁勳傳》的作者史蒂芬‧維特到校演講，他是美國洛杉磯的知名作家、電視製作人與調查記者，因取得黃仁勳的信任才有機會寫這本傳記，不僅貼身採訪黃仁勳，還採訪他的老友、輝達的共同創辦人、高階主管、投資人、員工、甚至競爭對手等將近200人，帶領讀者一窺不為人知的黃仁勳。

史蒂芬‧維特提到，黃仁勳的成功來自「台灣人的勤奮細膩」、「美國人的冒險精神」兩種特質的結合。台灣背景讓他對公司、家庭充滿責任感；同時又擁有美國企業家的大膽創新精神，勇於承擔風險，並專注在AI的發展，帶領輝達轉型為AI公司，並顛覆了整個科技產業。

此外，史蒂芬‧維特也提到，黃仁勳從小就展現出領導才能，即使在困難環境中也能脫穎而出，在創業過程中不斷創新，並能在規則中找到突破口；他的「光速哲學（Speed of Light）」也是關鍵，不僅要追求速度，更要尋找在理想條件能達成的最快效率，並以此為目標回推實際可行的策略。

史蒂芬‧維特也鼓勵現場同學「學習思考黃仁勳的成功思維」。儘管下一個輝達可能難以複製，但有堅定學習、勇於冒險的態度，也能找到在AI時代無可取代的先機。

今天現場記者詢問，輝達是否仍是值得投資的公司？史蒂芬‧維特給出肯定的答案，他認為，輝達仍是一家前景很棒的公司。

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