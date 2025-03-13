崇友去年EPS 5.58元創新高 每股擬配息4.5元

崇友楊梅廠房。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）公佈去年財報，受惠旗下新梯、汰舊換新、維修保養業務穩健，全年合併營收為新台幣54.86億元、每股稅後盈餘（EPS）5.58元，雙創歷史新高，決議配發每股4.5元現金股利，創歷年新高，以12日收盤價格106.5元計算，現金殖利率為4.23％。

崇友指出，新梯業務受惠多項大型訂單認列，帶動新梯（不含汰舊換新）營收表現較去年同期成長11.55％，佔整體營收比重達42.73％。

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此外，集團仍積極精進旗下桃園廠生產效益及營運成本與費用之管控，挹注2024年繳出三率三升表現，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至31.43％、20.17％、18.02％。

崇友2024年決議配發每股4.5元現金股利，創歷年新高，配發率達80.65％，配發率已連續8年逾7成表現，依3月12日收盤價格106.5元計算，現金殖利率為4.23％。

展望2025年第一季，崇友維持審慎樂觀看法，仍持續擴大新梯、汰舊換新及維修保養三大業務接單策略，並深化數位智能科技技術導入、新款電梯技術研發，保持集團整體營運良好成長動能。

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