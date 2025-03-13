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樺漢集團揮軍智慧城市展 樺康智雲年底申請興櫃

2025/03/13 12:54

樺康智雲規劃擴大投入資本市場，今年底送件申請興櫃，明年底推動上市。（記者方韋傑攝）樺康智雲規劃擴大投入資本市場，今年底送件申請興櫃，明年底推動上市。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）轉投資工業電腦廠樺漢（6414）領軍旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯及鈞翰智能，以「ESG 數位淨零轉型」為核心，揮軍2025年智慧城市展，向市場釋出智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術，其中，樺康智雲規劃擴大投入資本市場，今年底送件申請興櫃，明年底推動上市。

樺漢規劃，此次智慧城市展將透過專精於智慧建築領域的樺康智雲，以獨有的「建築雙生AI技術」展現淨零建築創新成果，有鑑於建築維運階段，空調能耗佔比高達30%至40%，透過訓練AI模型進行精準能耗預測，有助於實時監測建築物通風、空調及環境溫溼度，自動偵測並調節溫度控制，顯著提升節能效益與舒適度。

樺康智雲此次技術升級，進一步整合水側調節，經過科技客戶端實證，總節能效益提升至20%以上，並成功協助谷歌（Google）研發中心節能效益達到22.5%，舒適度改善30%。此類技術突破推動建築雙生AI節能系統得以自動控制冰水主機，依環境需求即時調整運行策略，實現節能減碳與最佳舒適度雙重目標。

此外，樺康智雲也已斬獲台北市政府標案，在都市發展局規劃的南機廠智慧社宅（1442戶），導入智慧建築整合平台，除了符合智慧建築標草評分標準，也成功整合消防、電力、空調、照明等超過1萬個點位設備資訊，透過建築資訊模型（BIM）客製化2D、3D視覺化管理平台，有效管理廣域空間，同時提供智慧對講門禁求救系統，強化社區安全。

為了進一步拓展智慧生活版圖，樺康智雲同步進軍大樓社區管理領域，攜手零售集團共同推廣智慧樓管服務，以「智慧樓管平台」、「E-Life 行動 APP」搭載AI設備預測警告功能，在設備異常前主動預警，此外，樺康也透過Route B模組擷取台電智慧電表數據，加強企業級客戶的能源管理系統，聚焦RE100趨勢之下衍生的商機。

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