0050調降費用率 2月績效表現不如006208

元大台灣 50（0050）近期調降費用率，今年以來績效表現仍略遜於追蹤同一指數的富邦台50（006208）。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕元大台灣 50（0050）近期調降費用率，並宣布啟動分割，吸引不少投資人。但有理財達人注意到，即使0050調降費用率，今年以來績效表現仍略遜於追蹤同一指數的富邦台50（006208）。

隨著投信投顧公會最新出爐的2月績效評比，有理財達人發現，1月0050還沒調降費用率時，006208的績效表現相較005大8約贏1bps（0.01%）；2月在0050費用率調降下，006208年初至今仍然贏了3bps（0.03%），顯見單純降費用，0050可能還不足以勝過006208。

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目前來說，理財達人認為006208仍然更貼近指數，是投資人獲取台灣50指數報酬較好的標的，在目前股市回調鄰近年線之際，如果投資人想要逢低買進撿便宜，建議006208可以作為優先選擇。

006208目前資產規模約2078.78億元，受益人數70.11萬人；而0050資產規模則為4793.18 億元，受益人數95.63萬人。

富邦投信投資策略師徐翊達也建議投資人，在股價下跌期間，正是開始買進績優龍頭企業的最好時機，006208就是最簡單的方式，準備迎接大重建時代的紅利。

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