英特爾翻身全看陳立武？外媒點出困境與挑戰

英特爾（Intel）近幾年，近年來營運困頓。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）近幾年，近年來營運困頓，外界不時將英特爾戲稱是「扶不起的阿斗」。不過英特爾週三（12日）發布聲明表示，任命65歲的陳立武（Lip-Bu Tan）為下任首席執行長，自3月18日起生效，帶領這家陷入困境的美國晶片巨頭走出公司史上最艱難的時期之一，但外媒認為，依照英特爾現況，扭轉設計和製造業務的局面並非易事。

《Market Watch》報導，雖然英特爾宣布陳立武擔任新首席執行長，對公司來說現在有了一定的穩定，但扭轉設計和製造業務的局面並非易事。

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文章點出，陳立武擔任執行長，正值英特爾動盪時期，該公司一直努力要跟上半導體技術進步的不乏，努力要重振其半導體業務，而根據多方報導，英特爾一直在與各種可能的潛在合作夥伴進行談判。

陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖取自英特爾網站）

保持英特爾作為工程公司的核心優勢，是陳立武上任後的重大願景，但投資人提出的更大問題是，他是希望將英特爾拆分，還是希望將其作為1個獨立實體運作？

陳立武在致英特爾員工的1封信中寫道：「在我的領導下，英特爾將成為1家專注於工程的公司」、「我們將努力恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，並將打造為世界一流代工廠。」

Futurum Group執行長丹尼爾紐曼（Daniel Newman）表示：「英特爾拆分事件將再次成為頭條新聞，因為陳立武對拆分有強烈的意願，至少人們是這麼認為的。他當時從未公開反對英特爾拆分的想法。」

天風國際證券分析師郭明錤去年爆料，陳立武（去年8月）離開英特爾董事會，是為了加入分拆委員會，協助英特爾規劃拆分晶片設計與晶圓代工業務。

到目前為止，華爾街似乎對英特爾的舉措感到滿意。過去1年，英特爾股價下跌約50%，雖然今年迄今股價有出現一些上漲趨勢，但這其中很大一部分與收購或其他外部援助的希望有關，例如：傳台積電拉夥伴合資救英特爾。

但這種安排是否會實現仍有待觀察，部分原因是英特爾和台積電使用不同的技術。同時，英特爾的製造業務持續虧損，而且該公司尚未成為人工智慧（AI）半導體領域的重要參與者。

伯恩斯坦（Bernstein ）董事總經理兼高級分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）表示：「台積電的事情對我來說沒有多大意義。我剛剛與英特爾代工業務負責人共進晚餐，我們的問題是『這會涉及什麼？』我覺得這是不可能的。他只是說，台積電將帶來一種更注重客戶服務的心態。」

丹尼爾紐曼預測英特爾將會更加精簡：「陳立武將更加重視效率，更加專注，你會看到一些裁員情況。季辛格也做過一樣的事情，但預估陳立武將更積極地推動公司藍圖並確保運營支出得到管理。

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