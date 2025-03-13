下週進入超級央行週 楊金龍暗示台灣利率不動

立法院財政委員會13日邀請中央銀行總裁楊金龍（見圖）率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕下週進入超級央行週，包括聯準會、日本央行以及台灣央行都將召開利率會議，外界關切4月台電再漲電價，台灣央行是否有升息壓力？央行總裁楊金龍表示，若電價調漲、央行可能會上修今年通膨率，不過以長期趨勢來看台灣的通膨是慢慢在下來的，同時，楊金龍也直言，降息機率低。

楊金龍今日赴立法院財委會做業務報告，包括民進黨立委李坤城、國民黨立委林德福、民眾黨立委黃珊珊等委員皆關切若4月電價調漲，通膨率上修，央行是否有升息壓力？

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尤其李坤城質詢去年台電漲電價，央行為抑制通膨預期上漲心理，預防升息半碼，今年情況相當類似，央行是否也會「預防性升息」？

楊金龍表示，電價調漲不至於造成萬物齊漲，以前幾波電價調漲情況來看，對消費者物價指數有影響、但影響不是很大。

央行去年預估今年通膨率原可降至1.89%，考量電價與其他公用事業調整，今年通膨率可能會上修至接近2%，「這次通膨預期心理應該不大」。

楊金龍重申，央行利率是否調整要由理事討論。他坦言，雖然今年情況與去年類似，在評估電價、公用事業價格調漲後，央行也會上修今年通膨率至2%左右，但目前物價尚屬平穩，也要將長期通膨下來的趨勢納入考量，另外，現在更要關心的全球經濟不確定性問題。

楊金龍說，央行貨幣政策調整除了要觀察通膨與通膨預期、主要央行的調整貨幣政策調整情況與國內外經濟金融情況、經濟發展外，也須留意川普2.0帶來的不確定性。

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