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焦點股》和椿：攜手普渡聚焦機器人 猛攻漲停

2025/03/13 12:31

和椿今天攜手中國機器人品牌廠普渡在南港展覽館二館召開「形塑未來：機器人開創產業新格局」研討會。（和椿提供）和椿今天攜手中國機器人品牌廠普渡在南港展覽館二館召開「形塑未來：機器人開創產業新格局」研討會。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化解決方案供應商和椿（6215）今天攜手中國機器人品牌廠普渡（PUDU）在南港展覽館二館召開「形塑未來：機器人開創產業新格局」研討會，受惠於機器人題材點火，和椿盤中股價大漲，截至中午12時暫報漲停價105.5元，成交量1萬4218張。

和椿表示，在科技浪潮推動之下，機器人不再只是電影場景。透過人機協作、自主移動等技術，讓機器人逐漸融入工作流程，從生產、遞送、搬運到清潔，滿足各產業的搬運勞動，提升生產及服務效率、降低人力成本，成為企業營運的核心力量。

和椿旗下已在機器人領域提出跨產業解決方案，在智慧服務方面向賣場百貨、商辦大樓、餐飲旅宿等大型環境提供清潔或配送機器人，同時鎖定智慧物流應用，藉由搬運機器人、無人物流車提升工廠提高營運效能，也在智慧製造場域針對工業製造各種任務，提供不同的負載能力、工作範圍的協作型機器人。

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