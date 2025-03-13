棒球迷有福！楊金龍證實12強紀念幣正在規劃中

立法院財政委員會13日邀請中央銀行總裁楊金龍（見圖）率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣棒球隊在WBSC世界12強棒球錦標賽中奪下世界冠軍，總統賴清德有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」，不過鈔券改版工程浩大，也有人提議發行紀念幣或紀念鈔。中央銀行總裁楊金龍今（13）日在立法院財政委員會證實，紀念幣正在規劃中，有望今年內問世。

目前500元紙鈔圖案正面為台東「南王國小少棒隊」的球員，背面是大霸尖山與梅花鹿。在中華隊在12強賽拿下冠軍後，新北市議員張維倩先透露，總統賴清德希望將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

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惟新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，有立委建議央行可發行紀念幣。

台灣棒球隊在去年拿下12強冠軍後，近日也取得2026年WBC世界棒球經典賽資格賽資格，外界關切央行規劃進度。

楊金龍今日回應民進黨立委賴惠員與李坤城質詢時指出，目前還在蒐集各方意見。不過是朝發行紀念幣的方向規劃。

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