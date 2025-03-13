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地面系統出問題 SpaceX取消營救任務 美國太空人繼續滯留

2025/03/13 11:52

因地面系統出現問題，SpaceX取消週三（12日）營救任務。（示意圖，歐新社）因地面系統出現問題，SpaceX取消週三（12日）營救任務。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX因地面系統出現問題，取消週三（12日）前往國際太空站（ISS）營救美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）的飛行任務。

綜合外媒報導，美國太空人魏勒摩爾和威廉斯原定於2024年6月執行為期8天的任務，卻因波音星際航線（Starliner）太空船發生技術故障，被迫滯留國際太空站（ISS）至今，任務大幅延長。

美國前總統川普本月初要求，SpaceX執行長馬斯克正準備派遣一艘太空船，計劃在2週內將魏勒摩爾和威廉斯接回地球。據計畫，SpaceX的「龍飛船（Dragon）」將在3月12日運送4名太空人前往國際太空站，以便魏勒摩爾和威廉斯返回地球。

但最新報導指出，SpaceX週三（12日）因地面支撐夾臂的液壓系統出現問題，取消營救魏勒摩爾和威廉斯的飛行任務。

報導指出，新的發射日期尚未確定，但最快可能於週四（13日）晚間重新嘗試發射。

美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore，圖右）和威廉斯（Sunita Williams，圖左）。（美聯社）美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore，圖右）和威廉斯（Sunita Williams，圖左）。（美聯社）

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