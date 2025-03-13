神盾旗下乾瞻加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下高效能半導體矽智財（IP）解決方案廠乾瞻科技宣佈加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟 （Intel Foundry Accelerator IP Alliance）。此合作將乾瞻科技的先進IP產品導入英特爾的晶圓代工生態系統，助益雙方客戶利用英特爾代工廠的先進技術設計其半導體產品。

乾瞻執行長王心石表示，與英特爾合作，代表乾瞻科技於半導體產業邁入重要的里程碑。透過加入 ntel Foundry Accelerator IP Alliance - IP 聯盟，希望為全球客戶提供符合下一代半導體應用需求的先進IP解決方案，同時涵蓋人工智慧、機器學習到高效能運算與汽車電子等多個領域 。

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乾瞻表示，提供多種高速介面IP ，包括UCIe、ONFI、LPDDR5X、 DDR4/5、 MIPI D-PHY、MIPI C-PHY和MIPI A-PHY，這些IP將為晶圓代工加速器IP聯盟計畫之可能內容，同時整合於英特爾的先進製程中。這些IP對於先進半導體中的高速數據傳輸、記憶體介面和高效通訊至關重要，為客戶提供針對英特爾製程技術優化、穩定且具可擴展性的解決方案。

英特爾的晶圓代工生態系統聯盟促進英特爾與其生態合作夥伴之間的全方位協作，目標為簡化設計流程、降低風險與成本，並加速創新半導體產品的上市時間。乾瞻參與此計畫將符合其承諾，為全球半導體設計者提供最先進的IP解決方案，助益客戶應對市場挑戰， 加速推動半導體技術發展 ，提升設計能力、縮短開發時間並提高產品可靠度。

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