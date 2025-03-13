國喬尼龍生產技術再升級 產品跨足亞太市場

國喬展開與日韓大廠合作「尼龍國際產業鏈」，打造更精密、更高品質及更高規格的尼龍材料。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國喬石化（1312）積極推動全球化布局，與日本及韓國大廠合作「尼龍國際產業鏈」，透過跨國技術合作，打造更精密、更高品質及更高規格的尼龍材料，更開啟國內大廠串連國際合作代工的橋梁。

去年全球石化產業面臨多重挑戰，包括通貨膨脹壓力、戰爭等地緣政治因素，導致經濟動能疲弱。同時中國石化新產能不斷釋出，市場供過於求，衝擊石化產品行情。

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國喬總經理曾嘉雄表示，2024年第三季起外銷至東南亞國家總量提高到總體銷量的4成，且目前訂單持續增長，開拓中間原料的出口銷售，ABS產品也於2024年第四季取得印度BIS認證。2025年將持續增加越南、孟加拉、印度等東南亞國家出口比重，目標外銷總量占比達五成以上。

他也說，今年首度與國內大廠、日本及韓國大廠展開跨國合作，不但能打造更精密、更高品質及更高規格的產品，也開啟了「尼龍產業鏈」國際合作代工的商機。

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