台灣18廠商參與華府衛星展 俞大㵢：高科技產業實力有目共睹

駐美代表俞大㵢表示，今年參與衛星展的台灣廠商較往年持續增加，體現台灣在太空領域的研發能量與貢獻，台灣在高科技產業的實力有目共睹。 （駐美代表處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕「2025衛星展」（SATELLITE 2025）10日至13日在美國華府沃爾特會議中心（Walter E. Washington Convention Center）舉行，我國家太空中心及工研院攜手國內18家太空衛星廠商參展，並設立「台灣太空館」。駐美代表俞大㵢表示，參展廠商持續增加，體現台灣在太空領域的研發能量與貢獻，台灣在高科技產業的實力有目共睹。

駐美代表處表示，俞大㵢11日出席台灣館開幕酒會，並聽取太空中心主任吳宗信說明展出成果，向我國參展廠商表達支持與鼓勵。

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俞大㵢致詞表示，近日台積電赴美投資成全球矚目焦點，彰顯台灣是美國不可或缺的合作夥伴，今年參展的台灣廠商較往年持續增加，更體現台灣在太空領域的研發能量及貢獻，同樣在國際舞台上發光發熱，台灣在高科技產業的實力有目共睹。

駐美代表處指出，此次展覽的台灣太空館展現我國在太空產業鏈的創新及競爭力，宣示政府發展太空產業的決心，參展廠商包含關鍵元件與材料、太空系統與衛星應用、低軌衛星地面通訊設備等領域的著名企業，期盼透過參展帶來更多商機與交流契機，擴大台灣在國際太空科技領域的能見度。

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