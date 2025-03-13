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去年北市文山、士林仍能買到單價6字頭新案

2025/03/13 10:55

去年北市仍有5個行政區能買到單價不到100萬元的新案。（住展雜誌提供）去年北市仍有5個行政區能買到單價不到100萬元的新案。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北市仍有5個行政區能買到單價不到100萬元的新案。根據新建案市調機構彙整，去年北市的文山、士林、萬華、北投、中正等5個仍有每坪實價不到百萬元的新案，尤其文山、士林更可以買得到6字頭的新案。

根據住展雜誌彙整北市12個行政區、每坪實價最低的新案，近6成行政區的最低實價新案都超過百萬元，其中松山區最低實價新案，每坪高達117.5萬元，其次則是大安區、新案最低實價每坪也高達約112萬元，另外，信義、中山、南港、大同以及內湖等行政區，新案每坪最低實價也全數超過100萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年北市每坪最低實價不到百萬元的新案，主要仍是坐落在北市蛋白區，甚至是該行政區的二線區段，像是木柵山區、社子以及捷運新北投站等區域。

房價暴衝 北市未來遍地單價百萬新案已成趨勢

另外部分新案坪數大、總價高，但所處地段又不在傳統豪宅聚落，自然有機會出現較低單價，陳炳辰指出，台北市蛋黃區新案每坪百萬元起跳已不稀奇，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳，還不乏低樓層戶別，北市無差別式、遍地都是單價破百萬的新案，或許是台北市房市未來樣貌。

不過，他認為，今年年初延續去年買氣冷清市況，即便北市房價相對硬挺，但部分建商已認清買氣不振的現實，因此，今年部分區域的新案，包括寧夏夜市、內湖四期以及西門商圈都出現溫和開價的新建案。

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