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戴蒙態度大轉彎！坦言關稅不確定性「不是好事」

2025/03/13 11:53

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週三（12日）一改先前態度，受訪時表示，美國總統川普（Donald Trump）關稅政策帶來的不確定性「不是一件好事」。

戴蒙週三接受《Semafor》採訪時表示，自己認為普通的美國消費者早上起床去上班時，會因為看到關稅消息而改變自己的行為，但企業確實可能這麼做，並補充，「不確定性不是一件好事」。

在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）會議上，戴蒙曾淡化關稅問題，並稱大眾應「接受這個事實」。戴蒙指出，關稅可能是「一種經濟工具」或是「一種經濟武器」，這取決於如何使用。

《CNBC》訪問時，戴蒙表示，如果關稅會帶來一點通膨，但對於國家安全有利，人們就應該接受。

自從川普上任以來，反覆無常的關稅政策引發了股市的波動，儘管週三大盤反彈，標普500指數在過去1個月內仍跌逾7％。川普週三對鋼鐵、鋁全面徵收25％的關稅，這是全球貿易戰的最新一輪關稅，加拿大和歐盟迅速採取的報復措施。經濟學家警告，廣泛的關稅有可能會推高從食品的新房等所有商品的價格。

戴蒙並不是唯一一名談到貿易戰風險的美企CEO，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）同（12）日表示，美國經濟恐怕將因為關稅而走弱。

芬克接受《CNN》專訪時指出，短期內的集體影響是人們開始暫停，然後開始撤退，透過與整個經濟各領域執行長們的對話，已聽聞經濟正在變得疲軟。不過，芬克也補充，川普政府包括關稅在內的政策，長遠來看可能對美國有利。

芬克表示，川普目前關注的是關稅，但當他談到對等關稅時，從長遠來看，這實際上可能會降低關稅的影響，展望美國的長期前景，芬克仍持樂觀態度。

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