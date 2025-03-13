Uber放棄收購foodpanda台灣 公平會：關注業者是否轉嫁成本

公平會今日赴公平會備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據外媒報導，Uber已終止收購foodpanda台灣的計畫。去年我國公平會否決此結合案，不過因Uber已付出許多成本，外界擔憂是否漲價、將成本轉嫁消費者，今日公平會代理主委陳志民表示，業者是否有漲價、聯合行為或違反競爭法規範，公平會都會持續觀察。

去年Uber欲收購foodpanda台灣一事因影響消費者、外送員與餐飲店家三方權益，引發社會高度關注。陳志民當時說明，因2業者結合後，市占率將逾9成，對限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過「結合矯正措施（負擔條件）」確保維持競爭，因此依「公平交易法」規定，禁止結合。

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陳志民今日指出，公平會持續關注外送平台業者是否有不當行為。而因Uber並未終止購買foodpanda台灣母公司Delivery Hero，若股權收購影響台灣子公司的人事案、經營，則會視其行為是否符合「結合」定義，若符合、仍需向公平會申報。

此外，上一任共有4名委員屆期，含陳志民、前主委李鎂、前委員洪財隆及新提名委員林慶堂，其中李鎂、洪財隆未獲立法院同意，遭封殺落馬，現如今公平會僅剩下5委員。陳志民對此則表示，目前仍依照現有制度運作，但會務運作確實會有影響。

民進黨立委邱議瑩也在質詢時關切委員人數不足、是否影響公平會運作。陳志民坦言，現委員會仍持續運作，但若遇到委員需利益迴避的案件，開會人數就會不足，儘管期望類似案件不要太多、但無法控制，此狀況仍會持續存在。

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