晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Uber放棄收購foodpanda台灣 公平會：關注業者是否轉嫁成本

2025/03/13 09:45

公平會今日赴公平會備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）公平會今日赴公平會備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據外媒報導，Uber已終止收購foodpanda台灣的計畫。去年我國公平會否決此結合案，不過因Uber已付出許多成本，外界擔憂是否漲價、將成本轉嫁消費者，今日公平會代理主委陳志民表示，業者是否有漲價、聯合行為或違反競爭法規範，公平會都會持續觀察。

去年Uber欲收購foodpanda台灣一事因影響消費者、外送員與餐飲店家三方權益，引發社會高度關注。陳志民當時說明，因2業者結合後，市占率將逾9成，對限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過「結合矯正措施（負擔條件）」確保維持競爭，因此依「公平交易法」規定，禁止結合。

陳志民今日指出，公平會持續關注外送平台業者是否有不當行為。而因Uber並未終止購買foodpanda台灣母公司Delivery Hero，若股權收購影響台灣子公司的人事案、經營，則會視其行為是否符合「結合」定義，若符合、仍需向公平會申報。

此外，上一任共有4名委員屆期，含陳志民、前主委李鎂、前委員洪財隆及新提名委員林慶堂，其中李鎂、洪財隆未獲立法院同意，遭封殺落馬，現如今公平會僅剩下5委員。陳志民對此則表示，目前仍依照現有制度運作，但會務運作確實會有影響。

民進黨立委邱議瑩也在質詢時關切委員人數不足、是否影響公平會運作。陳志民坦言，現委員會仍持續運作，但若遇到委員需利益迴避的案件，開會人數就會不足，儘管期望類似案件不要太多、但無法控制，此狀況仍會持續存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財