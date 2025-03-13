焦點股》台積電：千金股價得而復失 下週二除息

台積電千金股價得而復失，下週二除息（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股上漲，台積電 ADR勁揚3.63%，台積電（2330）今股價重返1千元，以1000元開出，一度走高至1005元，大漲17元，漲幅1.72%，市值攀升至26兆元之上。截至9點15分，股價暫報995元，再度失守千元大關、成交量約1萬張。

美國2月消費者物價指數（CPI）月增率0.2%，低於1月的0.5%與市場預期的0.3%增幅，顯示通膨微幅降溫，帶動美股與科技股強彈，台積電 ADR也勁揚3.63%。

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美股週三（12日））主要指數除了道瓊指數下跌 82.55點，那斯達克指數上漲212.36點，S&P 500指數上漲27.23點，費城半導體指數上漲 106.96點，

台積電昨收988元，大漲17元，外資終結11個交易日賣超，轉買超773張，投信也買超1406張。

外媒報導，台積電在擴大投資美國千億美元之前，向輝達、AMD與博通提議合資一家公司，以經營英特爾晶圓製造業務。台積電對於此傳言不評論。外資對台積電投資英特爾則不看好。

台積電將於下週二除息，該公司董事會已通過第三季盈餘將每股配發現金股利為4.5元，也是採季配息以來最高，除息交易日為3月18日，股利發放日為4月10日。值關稅與美股多變局勢，台積電這次除息是否能再度秒填息，勢必引起市場關注。

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