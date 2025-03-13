傳台積電揪團救英特爾？郭明錤：離實行尚遠且執行難度高

台積電傳已與輝達、超微和博通接洽，商討成立合資企業來經營英特爾代工部門。（本報合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近日傳出已與美國晶片設計公司向輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）接洽，商討成立合資公司來經營英特爾（Intel）晶圓代工部門（IFS），消息一出，引發業界關注。對此天風國際知名分析師郭明錤表示看法，認為上述構想離實行尚遠，且執行難度高，並非目前基本面的研究重點。

郭明錤週三（12日）晚間在社交平台X發文，稱自從川普總統就職後，美國政府便積極與產業界腦力激盪各種拯救英特爾晶圓代工部門的構想，當中包括近期媒體再度報導的台積電與其他公司合資並主導營運英特爾晶圓代工部門，並認為此構想離實行尚遠，且執行難度高，故非目前基本面的研究重點。

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郭明錤還表示，在台積電先前宣布投資美國1000億美元（約新台幣3.29兆元）後，此腦力激盪討論熱度已顯著下降，但他相信，未來若地緣政治局勢有顯著改變或英特爾18A量產不如預期，此腦力激盪討論的熱度又會再度提升。

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