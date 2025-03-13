黃金漲啦！分析師估「這時」破3100美元

週三（12日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（12日）黃金價格上漲，係因關稅不確定性推動資金流向避險，以及通膨降溫，令市場對美國降息的預期保持不變，分析師則說，在市場不確定性及川普關稅計畫下，未來幾個月內（可能第2季）黃金有望達到3100美元。

現貨黃金上漲0.7%，至每盎司2935.59美元；美國黃金期貨收盤上漲0.9%，報每盎司2946.80美元。

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綜合媒體報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，市場仍擔心美國徵收關稅，「這最終恐導致一定程度的通膨。」

而在全球不確定性和川普的關稅計畫下，巴黎銀行策略師預計，黃金將在所謂的「川普關稅混亂和帝雉政治轉變」中受益。

法國巴黎銀行大宗商品策略師威爾森（David Wilson）就表示，該公司預計金價將首次突破每盎司3000美元，並在未來幾個月內（可能第2季）達到每盎司3100美元。

他說：「川普政府發出一系列關稅威脅，以及國際關係的重新調整，增加了新的宏觀經濟和地緣政治不確定性，為黃金提供了顯著的提振。」

美國消費者物價指數（CPI）2月上漲0.2%，1月上漲0.5%。然而，在進口關稅大幅提高的背景下，這種改善可能只是暫時的，預計未來幾個月大多數商品的成本將會上升。

梅萊克說，美國通膨率下降，可望為聯準會提供更多降息空間。

另外美國生產者物價指數（PPI）預計周四公布，接著上週失業救濟請領人數則是投資者關注的下組數據。

貿易政策方面，川普總統對所有美國鋼鐵和鋁進口產品提高關稅，於週三生效，此舉加大美國調整全球貿易秩序的力道，並迅速引起歐洲的反擊。

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