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44％企業領袖 : 美股須跌20％才會公開質疑川普

2025/03/13 14:48

44%的企業領袖表示，美股須跌20%，他們才會集體發聲。（法新社）44%的企業領袖表示，美股須跌20%，他們才會集體發聲。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策反覆，以及矛盾言論引爆美國商界到政界的「集體焦慮」，傳出這些企業領袖、高層們不斷的打電話給川普內閣，希望了解政策動向。《華爾街日報》報導，近期這些企業領袖在一場閉門會議上，發表對美政府及政策的擔憂，對於要「公開」質疑川普，超過4成的與會者稱，「美股須跌20%」，才會讓他們集體發聲。

《華爾街日報》週三報導，耶魯大學管理學院教授Jeffrey Sonnenfeld主辦一場企業領袖峰會，出席人士包括摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、億萬富翁麥可戴爾等數十名企業領袖、企業高管。

據了解，這些企業領袖私下談論川普政府的方式，與他們在公開場合所說的截然不同。

報導稱，在這場閉門會議上，企業領袖們表達了對美國政府及政策的擔憂，但這些執行長目前不打算公開質疑川普，有44%的企業領袖稱，美股須跌20%，才會迫使他們集體發聲。另外，22%、10%則認為，美股須下跌30%、50%，才會迫使他們採取行動。另外，24%與會者表示，這不是他們應該做的事。

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