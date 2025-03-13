抵制美國！德媒 : 川普關稅引爆怒火 全球多地出現反對美貨浪潮

川普關稅引爆市場怒火，全球多地掀起抵制美國及美貨浪潮。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）政府對關稅的強硬態度，引爆市場怒火，一股抵制美國商品的浪潮正在蔓延。德媒報導，據報導，川普總統上任後，啟動對世界各地的一系列關稅行動，部分消費者和企業已開始避開美國商品，抵制美國聲浪正在全球蔓延。

據報導，近幾週，Facebook上已成立了幾個旨在組織抵制和活動的群組。其中，瑞典一個名為「Bojkotta varor fran USA」的組織，瑞典文為「抵制美國商品」，目前成員約近8萬名。

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德媒指出，這一波抵制美國商品的浪潮裡，目前反感情緒最濃厚是加拿大，主要是川普對於加拿大的態度，引爆了加拿大人強烈反彈，反川普的情緒高漲，直接體現在當地消費者身上。

一直以來，加拿大是美國的長期盟友，雙方國土裡有近9000 公里邊界。川普上任後多次談及讓加拿大成為美國第51州，並3度稱呼加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）為「州長」，讓加拿大人認為，川普是公開並故意表現出不敬的行為。

此外，川普也堅持對加拿大徵收25%關稅，引爆加拿大回擊。有鑑於兩國之間貿易戰持續拉扯，加拿大出現了部分應用程序，例如Buy Beaver和Maple Scan ，可幫助加拿大人在購物時可識別美國產品。許多加拿大企業也採取了「購買加拿大產品」活動。

在加拿大、法國也有類似的團體成立，其中法國團體的名字為「抵制美國：購買法國和歐洲」，這團體會員人數超過2萬名。除了對川普政府不滿，與川普關係密切的馬斯克在干政後，旗下企業也受到衝擊。

其中，馬斯克旗下Starlink與加拿大安大略省簽訂的價值1億加元的合約已被終止。而電動車特斯拉在歐洲銷量重挫，其股價在短短3個月就蒸發了45%。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據，今年1月特斯拉在歐洲的銷量暴跌，較2024年同期下降了45%。

在歐洲也出現強烈反對美國公司的行動。據報導，部分歐洲公司對美國公司採取了行動。其中，丹麥最大的零售商Salling Group表示，將在其商店中為歐洲產品貼上黑星標籤，為幫助想要買歐洲商品的客戶，提供額外服務。

與此同時，其他公司則採取更果斷的行動，以為船舶提供石油和燃料的挪威哈爾特巴克公司表示，將停止向美國海軍艦艇供應燃料。

德媒指出，許多企業領導人可能會意識到，美國產品可能遭遇市場強烈反對，恐將對業務產生的影響。日本飲料巨頭三得利控股執行官新浪剛志（Takeshi Niinami）警告稱，美國品牌將成為國際消費者的攻擊目標。

新浪剛志向《金融時報》表示，制定的2025年戰略和預算計劃，包括美國威士忌在內的美國產品，將不再被美國以外的國家接受，原因包括關稅和情感。

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