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不負股神盛名 ! 巴菲特「完美套現」時機讓市場敬畏

2025/03/13 16:45

巴菲特在美股暴跌之前減持股票套現，受到市場稱讚。（路透）巴菲特在美股暴跌之前減持股票套現，受到市場稱讚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股連跌3週，週一更上演「黑色星期一」，全球頂級科技富豪的財富大縮水，科技七雄單日市值就蒸發7590億美元（約新台幣24.95兆）。但「股神」巴菲特（Warren Buffett）不負盛名成功躲過，成為全球10大富豪中，唯一沒有損失的贏家。《商業內幕》指出，市場對於巴菲特完美套現的時機，感到「敬畏」。

據報導，2024年底美股狂飆時，標普500指數持續歷史新高之際，巴菲特卻忙著在拋售蘋果、美國銀行等股票，當時引發市場疑問、部分經理人認為巴菲特投資過於保守，曾有1位億萬富翁投資者對巴菲特的年齡進行抨擊，認為他不活躍是因為年紀大了。

巴菲特謹慎行事，並不是年紀問題，而是未找到好的交易，他正在等待機會來臨。巴菲特的投資策略是，透過低價購買優質股票累積了巨額財富，如果他在購買之前等待，那是因為股票太貴了。

在2024年最後3個月，巴菲特旗下波克夏海瑟威賣出了約50億美元（約新台幣1648億元）的美國銀行股票和30億美元（約新台幣989億元）的花旗集團股票，同時大幅削減對巴西金融科技公司NU Holdings、有線電視業者Charter Communications，以及廣播公司Sirius XM母公司Liberty Formula One的持股。

儘管巴菲特去年第四季沒有減持蘋果，但自2024年初以來，波克夏持有約9.06億股蘋果股票，價值1740億美元（約新台幣5.7兆元）已經出售，依照公開數據顯示，巴菲特已減持約67.2%的蘋果持股。

《商業內幕》表示，波克夏在2024年淨賣出了1340億美元（約新台幣4.48兆元）的股票，並累積了創紀錄的現金儲備、達3340億美元（約新台幣11兆元）。如果減去購買國庫券的應付款項，現金部位為3210億美元（約新台幣10.5兆元）。

回顧過去，巴菲特總在市場屢創新高時選擇賣股，這次也如同以往。對此，巴菲特的粉絲們表示讚賞。

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